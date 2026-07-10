Welfare a Castellammare, c'è ancora tempo per aderire ai bandi di inclusione, formazione e lavoro

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 17.07.2026

Manca poco più di una settimana per aderire al progetto "Campania Welfare" - Centro Stabia di Inclusione Attiva 2.0, promosso dall’Ambito Territoriale N27 del Comune di Castellammare di Stabia e realizzato dalla Fondazione O.I.E.R.MO. Pro Juventute ETS, con il partenariato di Ad Astra, APS 4S e Mathesis. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania con risorse del PR FSE+ 2021-2027, punta sul sostegno sociale, la formazione e l' inclusione per i residenti e gli istituti di Castellammare di Stabia.



Azione A – Percorsi educativi di supporto per bambini e ragazzi: sono disponibili 35 posti per assistenza scolastica specialistica di ogni ordine e grado e 20 posti per educativa territoriale e domiciliare per allievi dai 6 ai 16 anni. L’obiettivo è favorire benessere, inclusione e autonomia attraverso la collaborazione quotidiana con educatori qualificati.



Azione B – Percorsi formativi con indennità di frequenza di 8,15€/ora: previsti corsi per Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità - ASACOM 500 ore, operatore per l’assistenza familiare 300 ore, competenze digitali di base 40 ore e Competenze di cittadinanza 40 ore.



Azione C – Tirocini di inclusione: attivati 5 tirocini per persone con disabilità di durata massima 24 mesi e 23 tirocini per persone in condizioni di svantaggio di durata massima 12 mesi, finalizzati all’inserimento lavorativo.



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 17.07.2026

Per supportare i cittadini, presso l’ Info Point della Fondazione O.I.E.R.MO. in Via Annunziatella 23 saranno presenti operatori dedicati alla compilazione dei moduli, pronte a rispondere a qualsiasi curiosità o perplessità. Basta prenotare allo 081-8711907 il proprio spazio per essere supportati.

