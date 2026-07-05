Voucher Sportivo, La Fenice promuove lo sport come strumento di crescita e inclusione

Il contributo previsto è di 400 euro per ciascun ragazzo, fino a un massimo di 1.200 euro per nucleo familiare

L'Associazione La Fenice invita le famiglie a cogliere un'importante opportunità dedicata ai più giovani: il Voucher Sportivo della Regione Campania, un sostegno concreto che consente ai ragazzi di praticare attività sportive, favorendo benessere, educazione e inclusione. Lo sport rappresenta un valore fondamentale nella crescita dei bambini e degli adolescenti. Attraverso l'attività sportiva si imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, lo spirito di squadra e la determinazione, oltre a promuovere uno stile di vita sano e attivo. Grazie al Voucher Sportivo, con La Fenice i ragazzi potranno partecipare ai corsi di pallavolo, disciplina che insegna il valore del gioco di squadra e del rispetto reciproco, oppure ai corsi di ginnastica posturale, ideali per migliorare postura, coordinazione e benessere fisico.L'iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 28.000 euro. Il contributo previsto è di 400 euro per ciascun ragazzo, fino a un massimo di 1.200 euro per nucleo familiare. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio utilizzando SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'Associazione La Fenice è a disposizione delle famiglie per fornire informazioni e supporto nella presentazione della domanda. Per ricevere assistenza è possibile contattare il numero 346 667 9495.Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri ragazzi. L'Associazione La Fenice invita tutte le famiglie che possiedono i requisiti a non perdere questa occasione e a scegliere lo sport come percorso di crescita, salute e inclusione.