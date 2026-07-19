Voragine nel tratto di strada davanti al cimitero

Dal sopralluogo è emersa una cavità sotto il piano di calpestio, motivo per cui il primo cittadino ha disposto un’ordinanza per interdire l’area interessata

Un tratto della pavimentazione all’ingresso del cimitero consortile Sant’Antimo-Casandrino ha ceduto improvvisamente, facendo emergere la presenza di una possibile cavità sottostante. Il cedimento si è verificato in corrispondenza del secondo ingresso del camposanto, rendendo necessario il divieto di accesso da quel lato. A comunicare l’accaduto è stato il sindaco di Sant’Antimo, Nicola Marrazzo, che dopo aver ricevuto la segnalazione si è recato personalmente sul posto e ha attivato l’Ufficio tecnico comunale per le verifiche.



Dal sopralluogo è emersa una cavità sotto il piano di calpestio, motivo per cui il primo cittadino ha disposto un’ordinanza per interdire l’area interessata e chiudere temporaneamente l’ingresso del nuovo lato del cimitero.



L’accesso al camposanto resta comunque garantito attraverso il varco vicino al locale del personale comunale, utilizzato come ingresso alternativo.



Sono già in corso gli interventi di messa in sicurezza e ripristino. Nei prossimi giorni verrà effettuata una videoispezione per verificare le condizioni della cavità presente sotto la pavimentazione e stabilire gli interventi necessari.



«Abbiamo scelto di intervenire subito per tutelare l’incolumità dei cittadini e informare la comunità con chiarezza», ha spiegato il sindaco, sottolineando l’importanza del cimitero per le famiglie che quotidianamente si recano in visita ai propri cari.