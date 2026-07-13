Volto coperto e coltello, panico alla Notte Bianca di Salerno

Gli agenti hanno trovato altri dodici strumenti da taglio e da punta modificati

Paura nella serata di ieri a Salerno durante la Notte Bianca, dove un giovane armato di coltello è stato individuato e bloccato dagli agenti della Polizia locale impegnati nei servizi di sicurezza per la manifestazione. L'episodio si è verificato in corso Vittorio Emanuele, una delle zone maggiormente frequentate durante l'evento. Gli operatori del Nos, il Nucleo operativo sicurezza della Polizia locale, stavano effettuando i controlli programmati per garantire il regolare svolgimento della serata quando hanno notato un ragazzo con il volto coperto e un coltello stretto in mano.



Alla vista degli agenti, il giovane avrebbe mostrato un forte stato di agitazione, rendendo necessario un intervento immediato per evitare possibili conseguenze per i presenti. Durante le fasi del fermo, particolarmente concitate, il ragazzo avrebbe opposto resistenza.



Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti della Polizia locale hanno riportato lievi lesioni da contusione, ma sono comunque riusciti a portare a termine l'intervento e mettere in sicurezza l'area.



La successiva perquisizione ha permesso di scoprire che il giovane non aveva con sé soltanto il coltello impugnato al momento del controllo. Gli agenti hanno infatti trovato altri dodici strumenti da taglio e da punta modificati, tra cui diversi cacciaviti appuntiti, ritenuti potenzialmente pericolosi.



Il giovane, di nazionalità italiana, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Fuorni, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.



L'intervento degli agenti ha evitato che la presenza di un soggetto armato in una zona affollata potesse trasformarsi in una situazione ancora più grave, soprattutto considerando l'elevata presenza di cittadini e visitatori durante la manifestazione.