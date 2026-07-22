Vigili urbani, ne servono altri 12mila

per garantire una maggiore presenza delle istituzioni sul territorio è necessario un rafforzamento degli organici

«Veniamo da anni in cui si è investito troppo poco: in Italia ci sono 12mila vigili urbani in meno». A dirlo è il sindaco di Napoli e presidente nazionale dell'Anci Gaetano Manfredi, intervenuto alla trasmissione Start su Sky Tg24, durante la quale ha affrontato il tema della sicurezza urbana e della violenza giovanile. Secondo Manfredi, per garantire una maggiore presenza delle istituzioni sul territorio è necessario un rafforzamento degli organici della polizia locale. «Come Anci abbiamo chiesto un investimento straordinario per colmare gli organici e garantire la presenza dello Stato», ha spiegato il presidente dell'associazione dei Comuni italiani.Nel corso dell'intervento, il sindaco di Napoli ha affrontato anche il fenomeno della violenza tra giovani, evidenziando un abbassamento dell'età dei protagonisti degli episodi di cronaca.«I fenomeni di violenza riguardano ormai ragazzini sotto i 14 anni di età che agiscono per futili motivi o per noia», ha dichiarato Manfredi, sottolineando la necessità di un approccio che non si limiti esclusivamente alla repressione.Secondo il presidente Anci, infatti, il controllo del territorio è una competenza che fa capo principalmente al ministero dell'Interno e non può essere attribuita interamente ai sindaci. «Non si può scaricare tutto sui sindaci», ha affermato, ribadendo la necessità di una collaborazione tra istituzioni.