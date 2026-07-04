Viaggio di tre ore in Circumvesuviana, ragazza costretta a rinviare la laurea

continua a sostenere il costo dell'abbonamento mensile, denunciando un servizio che ritiene inadeguato rispetto alle esigenze

Sveglia prima dell'alba e fino a sei ore trascorse ogni giorno tra autobus, traffico e attese. È la realtà che vive Carolina, studentessa di Sperone, nel comune di Baiano, costretta a raggiungere Napoli per frequentare l'università dopo la sospensione della linea Circumvesuviana sulla tratta Baiano-Napoli. La sua storia è stata resa pubblica attraverso una lettera diffusa dal Comitato Pendolari Vesuviani, che la indica come simbolo delle difficoltà affrontate quotidianamente da migliaia di pendolari.Ogni mattina la giovane percorre a piedi circa venti minuti per raggiungere la fermata del bus sostitutivo. Da quel momento inizia un viaggio che, tra rallentamenti, coincidenze e traffico, può richiedere fino a tre ore per arrivare a destinazione. Il rientro, racconta, è ancora più incerto, tra corse cancellate, autobus affollati che non riescono a far salire tutti i passeggeri e mezzi spesso privi di aria condizionata.Prima dell'interruzione della tratta ferroviaria il tragitto richiedeva già oltre due ore, ma con la sostituzione del servizio ferroviario con gli autobus i tempi si sono ulteriormente allungati. Nonostante i continui disagi, Carolina continua a sostenere il costo dell'abbonamento mensile, denunciando un servizio che ritiene inadeguato rispetto alle esigenze di studenti e lavoratori.Dopo anni trascorsi a questo ritmo, però, le conseguenze si sono fatte sentire anche sulla salute. Il medico le ha consigliato di interrompere temporaneamente gli studi e congelare il percorso universitario per evitare un peggioramento delle sue condizioni fisiche e psicologiche.Il Comitato Pendolari Vesuviani denuncia una situazione che, a suo giudizio, coinvolge migliaia di utenti della linea Baiano-Napoli, chiedendo interventi rapidi per ripristinare un collegamento ferroviario efficiente e garantire il diritto alla mobilità di studenti, lavoratori e pendolari.