In fuga in autostrada con otto chili di cocaina

il conducente ha improvvisamente accelerato, ripartendo con il portellone ancora aperto

Otto chilogrammi di cocaina sequestrati e due arresti: è il risultato di un'operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cassino e Caserta Nord lungo l'autostrada A1, tra le province di Frosinone e Caserta. I due uomini viaggiavano a bordo di un'auto fermata per un controllo dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino. Durante la perquisizione, mentre uno dei due occupanti è rimasto nell'abitacolo, il complice è sceso dal veicolo per consentire l'ispezione del portellone posteriore.



L'atteggiamento dei due ha insospettito i poliziotti, che hanno notato una busta a righe posizionata dietro il sedile del conducente. All'interno sono stati trovati alcuni involucri gialli contrassegnati dalla sigla "B6", tipicamente utilizzati per il confezionamento di sostanze stupefacenti.



A quel punto il conducente ha improvvisamente accelerato, ripartendo con il portellone ancora aperto e lasciando il complice sul posto. Ne è nato un inseguimento lungo diversi chilometri sull'A1, al quale hanno preso parte anche gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord.



Durante la fuga, l'uomo ha tentato di disfarsi di parte del carico lanciando alcuni involucri dal finestrino, successivamente recuperati dagli investigatori. L'inseguimento si è concluso con il blocco dell'auto e l'arresto del conducente. Anche il complice, rimasto nel luogo del controllo iniziale, è stato arrestato.



Al termine delle operazioni la polizia ha sequestrato complessivamente circa otto chilogrammi di cocaina, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza e la destinazione della droga.