Viaggia sullo scooter, dentro soldi e telefoni rubati

I due smartphone recuperati sono stati restituiti ai rispettivi proprietari

Intervento della Polizia Locale di Napoli in corso Arnaldo Lucci, dove gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale e Anti Evasione Sosta hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di uno scippo ai danni di una donna di nazionalità cinese. Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe sottratto con uno strappo lo smartphone della vittima, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti, intervenuti tempestivamente sul posto.A seguito dell'arresto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione lo scooter utilizzato dall'uomo per la fuga. All'interno del mezzo è stato rinvenuto un secondo telefono cellulare, risultato anch'esso provento di furto, oltre a 600 euro in contanti, somma che è stata posta sotto sequestro.I due smartphone recuperati sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, mentre il denaro e gli altri elementi raccolti saranno oggetto degli ulteriori accertamenti investigativi.L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà la sua posizione nelle prossime fasi del procedimento. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia Locale per contrastare i reati predatori, in particolare nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti.