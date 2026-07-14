Veleni nel Fiume Sarno, sigilli a grossa falegnameria

il titolare dell'attività avrebbe esercitato senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Proseguono i controlli nell'ambito delle indagini sul contrasto all'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino hanno effettuato un'ispezione in una falegnameria di Montoro, in provincia di Avellino, riscontrando presunte irregolarità ambientali. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il titolare dell'attività avrebbe esercitato senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.



I militari hanno inoltre disposto il sequestro dell'intero opificio, composto da due locali per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadrati, insieme ai macchinari utilizzati per la lavorazione del legno e a una cabina di verniciatura impiegata per la finitura dei manufatti.



L'operazione rientra nelle attività di controllo finalizzate alla tutela dell'ambiente e al contrasto dei fenomeni di inquinamento che interessano il bacino del Sarno.