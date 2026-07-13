Auto contro albero, ci sono due vittime

A seguito del sinistro, l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della Statale

Tragedia nella tarda mattinata lungo la strada statale 7 "Via Appia", nel territorio di Cisterna di Latina, dove un grave incidente stradale è costato la vita a due persone. Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzogiorno un'autovettura è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro un albero situato ai margini della carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e per i due occupanti del veicolo non c'è stato nulla da fare.



A seguito del sinistro, l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della Statale Appia al chilometro 49 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. La circolazione è stata deviata su via Kennedy in direzione Roma e su via Civitona in direzione Napoli.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine, impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada sarà riaperta al termine delle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della normale circolazione.