Vede i carabinieri e scappa con un registratore di cassa

Gli accertamenti avviati nell'immediatezza hanno consentito di ricostruire quanto era accaduto pochi minuti prima

Ha tentato di dileguarsi non appena ha incrociato una pattuglia dei carabinieri, ma la sua fuga è durata solo poche decine di metri. A tradirlo è stato il registratore di cassa che stringeva tra le mani, rivelatosi poco dopo il bottino di un furto appena messo a segno in un negozio del centro di Aversa. L'episodio si è verificato nei pressi del Parco Pozzi. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il comportamento sospetto di un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per poi darsi alla fuga.



Raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento, il 46enne, residente nel Casertano e già noto alle forze dell'ordine, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del registratore di cassa che aveva con sé.



Gli accertamenti avviati nell'immediatezza hanno consentito di ricostruire quanto era accaduto pochi minuti prima. In via Roma, infatti, ignoti avevano infranto la vetrina di un'attività commerciale con la cosiddetta tecnica della "spaccata", riuscendo a impossessarsi proprio del registratore di cassa prima di allontanarsi.



Gli investigatori hanno quindi collegato il materiale recuperato al colpo appena consumato. Il registratore è stato posto sotto sequestro e, una volta completati gli adempimenti di rito, sarà restituito al proprietario dell'esercizio commerciale.



Per il 46enne sono invece scattate le manette. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, tempestivamente informata dai carabinieri, che proseguono gli accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nell'episodio.