Va dal nuovo compagno della ex e lo prende a bastonate

Agli investigatori la vittima ha raccontato di essere stata aggredita da tre persone, tra cui l’ex fidanzato della sua attuale compagna

Un’aggressione violenta nata, secondo gli investigatori, da una vicenda sentimentale. La Polizia di Stato ha arrestato a Castel Volturno un 24enne di Giugliano in Campania, accusato di aver aggredito un uomo di 35 anni con una mazza da baseball. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato al termine di un intervento che ha portato anche al ritrovamento di una pistola con matricola abrasa e numerose munizioni. L’episodio è emerso durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Castel Volturno sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande, dove il 35enne era stato trasportato dal personale del 118 in gravi condizioni, ma cosciente.



Agli investigatori la vittima ha raccontato di essere stata aggredita da tre persone, tra cui l’ex fidanzato della sua attuale compagna. Secondo la ricostruzione fornita agli agenti, il 24enne lo avrebbe colpito ripetutamente con una mazza da baseball, raggiungendolo in diverse parti del corpo, sia nella zona superiore sia in quella inferiore.



Durante l’aggressione la donna si sarebbe frapposta tra i due uomini, riuscendo a creare un momento utile alla vittima per allontanarsi e trovare rifugio in un edificio vicino. Il 35enne, dopo essersi messo in salvo, sarebbe riuscito a chiedere aiuto alla Polizia, mentre l’aggressore avrebbe danneggiato la sua automobile colpendola più volte con la mazza.



Nel corso delle dichiarazioni raccolte dagli agenti è emerso anche il presunto comportamento violento del 24enne, che sarebbe stato solito portare con sé armi. La stessa donna avrebbe confermato agli investigatori di aver avuto una relazione con l’uomo e che quest’ultimo non avrebbe accettato la fine del rapporto.



Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione del 24enne, dove hanno effettuato una perquisizione. All’interno dell’appartamento è stata trovata una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa, completa di caricatore contenente otto proiettili.



Nel corso del controllo sono state sequestrate anche ulteriori munizioni: 36 colpi calibro 22 e 47 colpi calibro 6.35. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto due pistole giocattolo prive del tappo rosso e otto telefoni cellulari, ritenuti potenzialmente utili per ricostruire eventuali attività illecite.



Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due presunti complici coinvolti nell’aggressione sono stati invece denunciati.



Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire il ruolo delle persone coinvolte nell’agguato.