San Giuseppe Vesuviano, spacciatore arrestato nella stazione Circum

La conferma definitiva è arrivata quando i poliziotti hanno assistito a uno scambio ritenuto inequivocabile

Un'attività di spaccio che, secondo gli investigatori, andava avanti da tempo sotto gli occhi dei pendolari. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, che hanno smantellato un punto di vendita di droga allestito nei pressi della stazione della Circumvesuviana, arrestando un uomo di origine maghrebina e sanzionando un acquirente sorpreso subito dopo aver acquistato una dose.L'operazione è scattata dopo una segnalazione anonima giunta alla polizia, nella quale veniva indicata la presenza di un presunto pusher che avrebbe trasformato la tettoia d'ingresso della stazione in una vera e propria base operativa per la cessione di sostanze stupefacenti. Il luogo, particolarmente frequentato durante tutta la giornata da studenti, lavoratori e viaggiatori diretti verso Napoli e i comuni vesuviani, era stato individuato come punto ideale per gli incontri con i clienti.Ricevuta la segnalazione, gli investigatori hanno organizzato un servizio di osservazione discreto, monitorando per diverse ore l'area senza destare sospetti. L'appostamento ha consentito agli agenti di verificare che il sospettato si muoveva con modalità ben precise, utilizzando la struttura della tettoia come nascondiglio per occultare la droga e recuperandola soltanto al momento della vendita.La conferma definitiva è arrivata quando i poliziotti hanno assistito a uno scambio ritenuto inequivocabile. Un uomo si è avvicinato al presunto spacciatore, consegnandogli una banconota da dieci euro. Subito dopo il venditore ha recuperato un involucro nascosto sotto la tettoia e lo ha consegnato al cliente.A quel punto è scattato il blitz. Una volante ha fermato l'acquirente poco dopo l'allontanamento dalla stazione, trovandolo ancora in possesso della sostanza appena acquistata, destinata, secondo gli accertamenti, a uso personale. Nei suoi confronti è stata applicata la prevista sanzione amministrativa.Contemporaneamente gli agenti hanno bloccato il presunto pusher, procedendo alla perquisizione personale e al controllo dell'area utilizzata come deposito della droga. L'attività investigativa ha portato al sequestro di circa dieci grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 380 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell'attività di spaccio.Secondo quanto emerso dalle indagini, la sostanza non era già suddivisa in dosi preconfezionate. Il venditore la pesava e la preparava al momento, modulando la quantità in base alle richieste dei clienti, una modalità operativa che, secondo gli investigatori, gli consentiva di gestire con maggiore flessibilità le cessioni e ridurre il rischio di sequestri più consistenti.Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nelle camere di sicurezza del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, dove è rimasto in attesa dell'udienza.Nella mattinata successiva il giudice ha convalidato l'arresto al termine del processo per direttissima, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Giuseppe Vesuviano. Le indagini proseguono per verificare se il presunto pusher operasse da solo o facesse parte di una rete di spaccio più ampia attiva sul territorio vesuviano.