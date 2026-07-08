Va a una festa senza permesso, i genitori la sgridano e lei si getta nel vuoto

La giovane ha riportato diversi traumi e lesioni interne e, al momento, le sue condizioni restano molto grav

Una notte di paura a Cava de' Tirreni, dove una giovane di 20 anni è precipitata dal secondo piano di un'abitazione riportando gravi ferite. La ragazza è ora ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. L'episodio si è verificato poco dopo le 2 della notte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe rientrata a casa dopo aver partecipato a una festa senza il consenso dei genitori. Al suo ritorno sarebbe nata una discussione familiare e, poco dopo, la 20enne avrebbe compiuto il gesto estremo lanciandosi nel vuoto dal balcone dell'abitazione.



L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ragazza prima di trasferirla d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore.



La giovane ha riportato diversi traumi e lesioni interne e, al momento, le sue condizioni restano molto gravi. È sottoposta alle cure dei sanitari e viene costantemente monitorata.



Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica della vicenda e i momenti che hanno preceduto la caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei familiari e degli eventuali presenti per chiarire ogni aspetto della tragedia.