Grave incendio a Striano: "Chiudete le finestre"

Nel frattempo proseguono le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo

Paura a Striano e San Valentino Torio, dove un incendio sviluppatosi nel territorio di Striano, a pochi passi dal confine comunale, ha provocato una densa nube di fumo che ha raggiunto anche le zone circostanti. A seguito della diffusione dei fumi sprigionati dal rogo, il sindaco di San Valentino Torio ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione e ad adottare alcune semplici precauzioni per ridurre l’esposizione agli agenti presenti nell’aria.



Attraverso un avviso diffuso alla popolazione, l’amministrazione comunale ha raccomandato ai residenti di mantenere chiusi infissi e finestre delle abitazioni, così da limitare l’ingresso del fumo negli ambienti domestici. È stato inoltre suggerito di spegnere eventuali sistemi di ventilazione meccanica o aerazione forzata che potrebbero favorire il ricambio d’aria dall’esterno.



L’appello è stato rivolto in via precauzionale, in attesa dell’evoluzione della situazione e delle verifiche sulle caratteristiche del materiale coinvolto nell’incendio.



Nel frattempo proseguono le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Le autorità stanno monitorando l’andamento dell’incendio e gli eventuali effetti della dispersione dei fumi nei comuni vicini.