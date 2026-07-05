Va a prendere una pizza e muore in scooter

L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al centauro

Ancora sangue sulle strade dell’area nord di Napoli, dove si è consumato un grave incidente che è costato la vita a un uomo di 62 anni. Il dramma si è verificato nella serata di ieri lungo corso Europa, nel territorio di Melito, intorno alle 19.20. La vittima, identificata come Ciro Sanselmo, residente a Giugliano, viaggiava in sella al proprio scooter quando si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un’autovettura Fiat utilitaria che procedeva nella direzione opposta. Pare che l'uomo fosse uscito per andare a prendere una pizza da portare a casa. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al centauro, che sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Melito, coordinati dalla comandante Annamaria Pagliuca, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari.



Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Al momento, la posizione del conducente dell’auto è al vaglio delle autorità, mentre non si esclude l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tratto stradale, oltre alle testimonianze di eventuali presenti.



La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per fare piena luce sull’accaduto.