Esplode pneumatico, camionista muore sbalzato

il mezzo avrebbe urtato un'automobile che in quel momento stava effettuando una manovra di sorpasso

Un grave incidente ha provocato la morte di un camionista nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Il drammatico schianto si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli, causando pesanti disagi alla circolazione e rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 14.30, quando uno dei pneumatici anteriori del mezzo pesante sarebbe improvvisamente esploso. Il camion avrebbe così perso stabilità, iniziando una violenta sbandata che il conducente non sarebbe riuscito a controllare.



Durante la perdita di controllo, il mezzo avrebbe urtato un'automobile che in quel momento stava effettuando una manovra di sorpasso. L'auto è rimasta schiacciata contro le barriere di sicurezza in cemento che dividono le carreggiate, mentre il camion ha proseguito la propria corsa fino ad arrestarsi dopo diversi metri.



Al termine dell'impatto è stata fatta la drammatica scoperta. Il conducente del mezzo pesante è stato rinvenuto senza vita nello spartitraffico centrale, tra le barriere che separano i due sensi di marcia. I primi accertamenti fanno ritenere che l'uomo possa essere stato sbalzato fuori dalla cabina in seguito allo scoppio del pneumatico e alla violenza dell'incidente. Saranno comunque le indagini e gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.



L'automobilista coinvolto, un uomo di 40 anni residente a San Vittore del Lazio, ha riportato ferite giudicate lievi. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato affidato ai sanitari per gli ulteriori accertamenti.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori dell'Ares 118, le pattuglie della Polizia Stradale di Cassino e il personale di Autostrade per l'Italia, che hanno provveduto ai soccorsi, alla messa in sicurezza dell'area e ai rilievi necessari per ricostruire l'esatta sequenza dell'accaduto.



L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, il traffico in direzione Napoli è rimasto a lungo bloccato, provocando code di diversi chilometri e forti rallentamenti lungo il tratto interessato.



Gli investigatori sono ora impegnati a verificare tutti gli elementi utili per accertare le cause dell'incidente. Tra gli aspetti al vaglio vi sono le condizioni del mezzo pesante e le circostanze che hanno portato allo scoppio del pneumatico, elemento che, secondo le prime ipotesi, avrebbe innescato la tragedia.