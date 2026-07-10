Scomparsa da ieri, Grazia Salvati ritrovata senza vita

Al momento le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze del decesso

Si sono concluse nel modo più doloroso le ricerche di Grazia Salvati, la donna scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi allontanata dalla propria abitazione di Torello, frazione di Castel San Giorgio. Dopo ore di apprensione e di speranza, la notizia del ritrovamento del suo corpo ha gettato nello sconforto familiari, amici e le comunità che avevano seguito con partecipazione ogni fase delle ricerche. L'allarme era scattato quando della donna si erano perse le tracce. Da quel momento era partita una mobilitazione che aveva coinvolto parenti, conoscenti e numerosi cittadini, impegnati nella diffusione di appelli attraverso i social network nella speranza di favorire il suo ritrovamento.



Con il trascorrere delle ore, purtroppo, ogni speranza si è spenta. Grazia Salvati è stata ritrovata priva di vita. Al momento le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze del decesso e chiarire con precisione quanto accaduto. Sulle cause della morte non sono state rese note ulteriori informazioni.



La tragica notizia ha profondamente colpito la comunità di Castel San Giorgio, dove la donna era molto conosciuta, ma anche quella della vicina Siano, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di dolore.



Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social, dove cittadini, associazioni e amici hanno espresso vicinanza ai parenti della donna, ricordandola con affetto e partecipando al lutto che ha colpito due comunità profondamente legate.



Tra gli interventi istituzionali figura anche quello del sindaco di Siano, Giorgio Marchese, che ha voluto manifestare la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza alla famiglia Salvati e alla comunità di Castel San Giorgio.



Nel suo messaggio, il primo cittadino ha espresso il profondo dolore per il tragico epilogo della vicenda, sottolineando come la speranza che aveva accompagnato le ricerche abbia lasciato spazio a un sentimento di grande tristezza condiviso da tutto il territorio. Marchese ha inoltre rivolto le più sentite condoglianze ai familiari, augurando loro di trovare conforto nell'affetto delle persone vicine e ribadendo la solidarietà della comunità di Siano in questo momento di lutto.