Addio a Nanà, la mamma napoletana

A dare la notizia è stato proprio il figlio attraverso i suoi profili social

È morta nella notte la signora Nanà, diventata negli ultimi anni un volto amatissimo del web grazie ai video condivisi insieme al figlio Francesco Carrano. La donna, conosciuta da migliaia di utenti come simbolo della "mamma napoletana" autentica e spontanea, è stata stroncata da un improvviso arresto cardiaco. A dare la notizia è stato proprio il figlio attraverso i suoi profili social, gli stessi canali dove Nanà aveva conquistato il pubblico con la sua simpatia, il suo modo diretto di raccontarsi e quei momenti di vita quotidiana che avevano fatto sorridere tantissime persone.



"Per voi era Nanà, per noi era tutto", è uno dei passaggi più toccanti del messaggio pubblicato dalla famiglia, che ha annunciato la scomparsa chiedendo rispetto e vicinanza in un momento di dolore profondo.



In pochi anni la signora Nanà era diventata un vero fenomeno della rete. I suoi filmati, nati quasi come semplici momenti familiari condivisi online insieme al figlio creator, avevano rapidamente superato i confini di una singola piattaforma, arrivando su diversi social network e conquistando un pubblico sempre più ampio in tutta Italia.



Nei commenti sotto l'annuncio della sua morte sono arrivati centinaia di messaggi di cordoglio da parte di persone che, pur non avendola mai conosciuta personalmente, avevano imparato ad apprezzarla attraverso lo schermo. In molti hanno ricordato il suo carattere solare, la sua spontaneità e la capacità di trasmettere calore e familiarità attraverso i video.



I funerali si terranno oggi alle ore 12 nella Chiesa del Buon Cammino, in via Pisa, nei pressi di piazza Nazionale a Napoli. La famiglia ha invitato quanti le hanno voluto bene, compresi coloro che l'hanno conosciuta attraverso i social, a partecipare all'ultimo saluto.



"Ci farebbe piacere vedere quante più persone possibile accompagnarla in questo ultimo viaggio", ha scritto il figlio, sottolineando il grande affetto ricevuto negli anni dalla comunità online che aveva accolto Nanà come una presenza familiare.



La scomparsa della signora Nanà lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra le tante persone che l'avevano scelta come volto simbolo di una napoletanità semplice, ironica e capace di unire generazioni diverse.