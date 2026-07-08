Uomo accoltellato a testa e collo

L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale Cardarelli

Paura nella tarda mattinata di oggi in Vico Pergola a Nolana, a Napoli, dove un uomo è stato trovato ferito in strada con diverse ferite da arma da taglio. A intervenire sono stati i carabinieri, allertati per la presenza di una persona sanguinante. La vittima è un 53enne di nazionalità albanese, rinvenuto dai militari con lesioni al capo e al collo. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere le cure necessarie. Dopo gli accertamenti sanitari, i medici hanno disposto la dimissione con una prognosi di 15 giorni.



Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 53enne sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata poi in un'aggressione. L'uomo avrebbe riferito di essere stato colpito da alcune persone di origine straniera dopo un alterco, ma la dinamica dell'accaduto dovrà essere ricostruita con precisione attraverso le indagini in corso.



I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo tutti gli elementi utili per chiarire cosa sia realmente avvenuto, individuare eventuali responsabili e ricostruire i momenti che hanno preceduto il ferimento.