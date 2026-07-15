Una scritta d'odio verso le donne è apparsa nel Vesuviano

sono state interessate le forze dell'ordine, che potranno avviare gli accertamenti necessari per individuare gli autori del gesto

Una scritta dal contenuto fortemente offensivo e discriminatorio è comparsa nelle scorse ore sotto il ponte dell'autostrada a Ercolano, in provincia di Napoli. La frase, «Le ragazze cattive vanno punite», ha suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni, spingendo l'amministrazione comunale a intervenire con la rimozione immediata del messaggio. A darne notizia è stata la sindaca Antonietta Garzia, che ha condannato con fermezza l'episodio attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Per la prima cittadina, quella comparsa sui muri della città non è una semplice bravata, ma un messaggio che richiama una cultura della violenza, del possesso e della sopraffazione nei confronti delle donne.



«Quello apparso all'uscita dell'autostrada è un messaggio gravissimo – ha dichiarato Garzia – intriso di violenza e di una cultura che la nostra comunità respinge con decisione».



La sindaca ha sottolineato come simili scritte non possano trovare spazio in una città che promuove il rispetto, l'inclusione e la parità di genere. Secondo Garzia, frasi di questo tipo contribuiscono ad alimentare stereotipi pericolosi e rischiano di legittimare atteggiamenti e comportamenti violenti nei confronti delle donne.



«Non possiamo accettare che parole come queste trovino spazio sui muri della nostra città – ha aggiunto – perché alimentano stereotipi e giustificano forme di violenza contro le donne. Ercolano dice con chiarezza no a ogni linguaggio d'odio, di violenza e di discriminazione».



L'amministrazione comunale ha quindi disposto la cancellazione immediata della scritta, ribadendo il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto e della legalità.



Nel frattempo, sono state interessate le forze dell'ordine, che potranno avviare gli accertamenti necessari per individuare gli autori del gesto.



L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema del linguaggio d'odio e della violenza di genere, evidenziando l'importanza di contrastare tempestivamente ogni messaggio che possa contribuire a diffondere discriminazione o legittimare comportamenti offensivi e violenti.