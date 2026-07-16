Una raccolta fondi per dare speranza ai bambini affetti da Atassia di Friedreich

una campagna sulla piattaforma della Fondazione Bambino Gesù per sostenere la ricerca e migliorare la diagnosi e il trattamento della malattia

Una battaglia personale che si trasforma in un gesto di solidarietà verso tante altre famiglie. È questo lo spirito che ha spinto Antonio Castaldo e sua moglie a promuovere una raccolta fondi ufficiale sulla piattaforma della Fondazione Bambino Gesù, con l'obiettivo di acquistare apparecchiature tecnologiche destinate allo studio, alla ricerca e al trattamento dell'Atassia di Friedreich. La campagna nasce da una realtà che la famiglia Castaldo vive ogni giorno. I loro figli, Zaira e il piccolo Lorenzo, sono entrambi affetti da questa rara malattia neurodegenerativa, che compromette progressivamente l'equilibrio, la coordinazione dei movimenti e altre importanti funzioni neurologiche.



«Questa raccolta fondi è stata fortemente voluta da me e da mia moglie – racconta Antonio Castaldo – perché servono strumenti tecnologici fondamentali per la ricerca e per seguire al meglio i pazienti. In accordo con la Fondazione Bambino Gesù abbiamo deciso di aprire questo crowdfunding, nella speranza di offrire un aiuto concreto.»



Le apparecchiature che si intendono acquistare saranno utilizzate per effettuare test specifici, in particolare quelli dedicati alla valutazione dell'equilibrio e delle capacità motorie, esami indispensabili durante il percorso di monitoraggio dei pazienti.



Il progetto, però, va ben oltre la storia della famiglia Castaldo. I macchinari saranno infatti a disposizione di tutti i bambini e i ragazzi affetti da Atassia di Friedreich che vengono seguiti presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, contribuendo a migliorare la qualità delle cure e a sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati nello studio della patologia.



Ogni contributo, anche il più piccolo, può trasformarsi in un investimento concreto per la ricerca e per il futuro di tanti giovani pazienti, offrendo nuove opportunità di diagnosi, monitoraggio e trattamento.



Chi desidera sostenere la campagna può effettuare una donazione attraverso la pagina ufficiale della Fondazione Bambino Gesù dedicata all'iniziativa:



https://www.fondazionebambinogesu.it/it-campagne-95-atassia_di_friedrichUn gesto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie, alimentando la speranza che la ricerca possa continuare a compiere passi importanti contro una malattia rara ancora priva di una cura definitiva.