Un 18enne picchia l'operatrice della comunità di cui è ospite

il giovane si sarebbe avvicinato al veicolo di servizio dei militari e, appoggiandosi alla vettura, avrebbe causato il danneggiamento di uno dei lampeggianti

Momenti di forte concitazione nel pomeriggio all’interno di una comunità di accoglienza di Arienzo, dove un giovane ospite della struttura avrebbe aggredito un’educatrice durante le attività quotidiane di assistenza. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri, chiamati a riportare la situazione alla calma. L’allarme è scattato dopo una richiesta di intervento arrivata al numero di emergenza 112. Nel giro di pochi minuti una pattuglia della Stazione Carabinieri di Arienzo ha raggiunto la struttura, trovando una situazione ancora caratterizzata da grande tensione.Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, il protagonista della vicenda sarebbe un ragazzo di 18 anni di origine egiziana, ospite della comunità. Il giovane, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe avuto un momento di forte agitazione culminato con l’aggressione nei confronti di un’educatrice impegnata nel servizio all’interno della struttura.Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno avviato le procedure necessarie per identificare il ragazzo e riportare ordine negli ambienti della comunità. Anche durante queste fasi, però, il 18enne avrebbe mantenuto un comportamento particolarmente agitato, rendendo più complesso l’intervento degli operatori.Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni il giovane si sarebbe avvicinato al veicolo di servizio dei militari e, appoggiandosi alla vettura, avrebbe causato il danneggiamento di uno dei lampeggianti installati sul tetto dell’auto. Il danno riportato dal mezzo dell’Arma sarebbe comunque risultato di lieve entità.L’intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, mettendo in sicurezza gli operatori della struttura e gli altri ospiti presenti nella comunità.Al termine degli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Restano in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, chiarire le cause che hanno portato alla reazione del ragazzo e accertare eventuali ulteriori responsabilità.L’episodio riporta l’attenzione anche sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori delle comunità di accoglienza, impegnati in contesti spesso complessi e chiamati a gestire situazioni di fragilità e tensione.