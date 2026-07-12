Un 14enne accoltellato nella notte

L'allarme è scattato durante la notte, quando il personale sanitario ha segnalato alle forze dell'ordine l'arrivo del giovane

Notte di tensione a Napoli, dove un ragazzo di 13 anni è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale CTO con una ferita provocata da un'arma da taglio. Sul caso sono immediatamente scattate le indagini della Polizia di Stato, chiamata a ricostruire quanto accaduto e le circostanze in cui il minorenne è rimasto ferito. L'allarme è scattato durante la notte, quando il personale sanitario ha segnalato alle forze dell'ordine l'arrivo del giovane, nato nel 2012, che presentava una lesione da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i primi accertamenti raccogliendo le informazioni utili per chiarire la vicenda.



Il tredicenne è stato preso in carico dai medici del CTO, dove è tuttora ricoverato. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sono considerate gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.



Resta ancora da chiarire dove sia avvenuto il ferimento e quale sia stata l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per comprendere se il giovane sia stato vittima di un'aggressione oppure se il ferimento sia maturato in circostanze diverse.



Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato Arenella, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona in cui potrebbe essersi verificato l'episodio. Nelle prossime ore saranno ascoltate anche le persone che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti.



Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi. L'attività investigativa prosegue per fare piena luce sull'episodio e individuare eventuali responsabilità.