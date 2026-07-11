Donna di Ottaviano va a Capri per spacciare: arrestata

Proseguono intanto i controlli dei Carabinieri nei principali punti di accesso dell'isola, con particolare attenzione agli arrivi via mare

Un controllo dei Carabinieri al porto di Marina Grande ha portato all'arresto di una donna di 37 anni trovata in possesso di una quantità di droga destinata, secondo gli investigatori, allo spaccio sull'isola. La donna, A. M. I., originaria di Ottaviano e già conosciuta dalle forze dell'ordine, è stata fermata dai militari appena scesa dal traghetto proveniente da Napoli. Durante il controllo, scattato nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione.



Nel corso degli accertamenti, la 37enne è stata trovata in possesso di circa 75 grammi di crack, già suddivisi e pronti, secondo l'ipotesi investigativa, per essere immessi sul mercato della vendita al dettaglio.



La sostanza è stata sequestrata, mentre per la donna sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arrestata è stata condotta presso gli uffici competenti ed è ora in attesa del giudizio dell'autorità giudiziaria. Proseguono intanto i controlli dei Carabinieri nei principali punti di accesso dell'isola, con particolare attenzione agli arrivi via mare, per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza sul territorio.