Uccide il rivale a coltellate, poi si barrica con una bombola del gas

le forze dell'ordine hanno disposto l'evacuazione immediata del condominio

Mattinata di paura e sangue a Palermo, dove una violenta lite sfociata in tragedia ha provocato la morte di un uomo di 68 anni e fatto scattare un'imponente operazione di sicurezza in un condominio di via Sampolo. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita mortalmente con diverse coltellate al culmine di una discussione che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe nata per futili motivi. L'allarme è scattato poco dopo, quando sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.



Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno rilevato una fuga di gas proveniente da uno degli appartamenti del secondo piano. All'interno dell'abitazione si sarebbe barricato un uomo, ritenuto una delle persone coinvolte nella lite. Secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe stato lui ad aprire il gas, minacciando di provocare un'esplosione che avrebbe potuto coinvolgere l'intero edificio.



Per precauzione, le forze dell'ordine hanno disposto l'evacuazione immediata del condominio, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per scongiurare ulteriori rischi. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri, chiamati a supportare le operazioni di bonifica e controllo dell'edificio.



L'intera zona è stata transennata e via Sampolo è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi di emergenza e i rilievi investigativi. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Al momento ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori.