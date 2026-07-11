Uccide il fratello con una mannaia dopo averlo inseguito

La drammatica scena si è consumata in pieno giorno davanti a residenti e passanti, rimasti sotto shock per la violenza dell'accaduto

Tragedia questa mattina sul lungomare di Riposto, nel Catanese, dove una violenta lite tra due fratelli si è trasformata in un omicidio davanti agli occhi di numerosi testimoni. La vittima è Natale Guarrera, 61 anni, rivenditore di pesce, morto dopo essere stato colpito con una mannaia dal fratello maggiore, Giovanni Guarrera, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini, entrambi commercianti nel settore ittico e da tempo in contrasto per motivi ancora al vaglio degli investigatori, avrebbero avuto un acceso litigio degenerato in pochi istanti.Nel corso della discussione, il 63enne avrebbe impugnato una mannaia e colpito il fratello, ferendolo gravemente. La vittima avrebbe tentato di mettersi in salvo correndo lungo il lungomare, ma sarebbe stata raggiunta dall'aggressore e colpita nuovamente, riportando ferite risultate mortali.La drammatica scena si è consumata in pieno giorno davanti a residenti e passanti, rimasti sotto shock per la violenza dell'accaduto.Nel tentativo di fermare l'aggressore e disarmarlo sono rimasti feriti il padre dei due fratelli, un uomo di 89 anni, e la figlia della vittima. Entrambi hanno riportato lesioni non gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Giarre, dove hanno ricevuto le cure necessarie.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Riposto e della Compagnia di Giarre, che hanno bloccato e arrestato Giovanni Guarrera con l'accusa di omicidio volontario.Gli investigatori stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e cercando di chiarire le cause che hanno portato all'ennesima escalation dei rapporti tra i due fratelli, da tempo segnati da dissidi pregressi.L'area dell'omicidio è stata transennata per consentire i rilievi tecnico-scientifici, mentre la salma della vittima sarà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. L'inchiesta dovrà fare piena luce sulle circostanze che hanno trasformato un litigio familiare in una tragedia consumatasi nel cuore della cittadina della riviera ionica catanese.