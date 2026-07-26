Treno in fiamme, i pompieri mettono in salvo i passeggeri

Una volta arrivati i soccorritori hanno individuato il punto di origine del problema

Momenti di apprensione ieri sera alla stazione ferroviaria di Caiazzo, nel Casertano, dove un principio d'incendio ha interessato un convoglio ferroviario in sosta. L'allarme è scattato intorno alle 20, quando il personale di Ferrovie dello Stato ha notato una fuoriuscita di fumo proveniente da un locomotore composto da un'unica carrozza e alimentato da un motore diesel. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, arrivata dal distaccamento di Piedimonte Matese, che ha raggiunto rapidamente la stazione per verificare la situazione e mettere in sicurezza il mezzo.Una volta arrivati, i soccorritori hanno individuato il punto di origine del problema: un principio d'incendio sviluppatosi all'interno del vano motore del convoglio. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare le fiamme e a impedire che il rogo potesse estendersi al resto del treno, evitando conseguenze più gravi.Fondamentale anche l'intervento del personale ferroviario, che prima dell'arrivo delle squadre di emergenza aveva già provveduto a far scendere tutti i passeggeri presenti a bordo. L'evacuazione si è svolta senza particolari criticità e, fortunatamente, non si registrano persone ferite né casi di intossicazione.Dopo aver completato le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per garantire la completa sicurezza dell'area e del convoglio. Terminata la fase di emergenza, il treno è stato affidato ai tecnici di Ferrovie dello Stato, che dovranno ora effettuare tutti gli accertamenti del caso per individuare le cause del guasto e stabilire gli interventi necessari per il ripristino del mezzo.L'episodio non ha provocato conseguenze per i viaggiatori, ma ha richiesto l'intervento coordinato di vigili del fuoco e personale ferroviario per gestire una situazione potenzialmente rischiosa e garantire la sicurezza di tutti i presenti.