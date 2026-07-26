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Treno in fiamme, i pompieri mettono in salvo i passeggeri

Una volta arrivati i soccorritori hanno individuato il punto di origine del problema

A cura di Redazione
26 luglio 2026 06:00
Treno in fiamme, i pompieri mettono in salvo i passeggeri -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Momenti di apprensione ieri sera alla stazione ferroviaria di Caiazzo, nel Casertano, dove un principio d'incendio ha interessato un convoglio ferroviario in sosta. L'allarme è scattato intorno alle 20, quando il personale di Ferrovie dello Stato ha notato una fuoriuscita di fumo proveniente da un locomotore composto da un'unica carrozza e alimentato da un motore diesel. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, arrivata dal distaccamento di Piedimonte Matese, che ha raggiunto rapidamente la stazione per verificare la situazione e mettere in sicurezza il mezzo.Una volta arrivati, i soccorritori hanno individuato il punto di origine del problema: un principio d'incendio sviluppatosi all'interno del vano motore del convoglio. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare le fiamme e a impedire che il rogo potesse estendersi al resto del treno, evitando conseguenze più gravi.Fondamentale anche l'intervento del personale ferroviario, che prima dell'arrivo delle squadre di emergenza aveva già provveduto a far scendere tutti i passeggeri presenti a bordo. L'evacuazione si è svolta senza particolari criticità e, fortunatamente, non si registrano persone ferite né casi di intossicazione.Dopo aver completato le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per garantire la completa sicurezza dell'area e del convoglio. Terminata la fase di emergenza, il treno è stato affidato ai tecnici di Ferrovie dello Stato, che dovranno ora effettuare tutti gli accertamenti del caso per individuare le cause del guasto e stabilire gli interventi necessari per il ripristino del mezzo.L'episodio non ha provocato conseguenze per i viaggiatori, ma ha richiesto l'intervento coordinato di vigili del fuoco e personale ferroviario per gestire una situazione potenzialmente rischiosa e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

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