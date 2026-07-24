Spazzino lavora in mutande nel parcheggio del Vulcano Buono

Restano da chiarire le motivazioni che avrebbero portato gli addetti a trovarsi in quelle condizioni durante lo svolgimento delle attività

Stavano effettuando le operazioni di pulizia nel parcheggio del Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, ma secondo una segnalazione alcuni addetti sarebbero stati sorpresi a lavorare indossando soltanto la biancheria intima. La scena, ritenuta insolita da un cittadino presente nell'area, ha fatto scattare una richiesta di chiarimenti. La segnalazione è stata successivamente inoltrata al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblico l'accaduto attraverso i propri canali, chiedendo di fare luce sulla vicenda.Secondo quanto riferito dal cittadino, alcuni operatori impegnati nelle attività di pulizia del parcheggio si sarebbero presentati senza il normale abbigliamento da lavoro, ma soltanto in intimo. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati chiariti tutti gli aspetti della vicenda e sono in corso verifiche per accertare la reale dinamica dei fatti.In particolare, bisognerà stabilire chi fossero le persone coinvolte e quale fosse il loro ruolo: si dovrà verificare se si trattasse di dipendenti pubblici, lavoratori di una ditta privata incaricata del servizio di pulizia oppure eventuali volontari.Restano da chiarire anche le motivazioni che avrebbero portato gli addetti a trovarsi in quelle condizioni durante lo svolgimento delle attività e se vi siano eventuali responsabilità legate alla gestione del servizio.La segnalazione ha comunque acceso l'attenzione sulle modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia all'interno dell'area parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono. Eventuali provvedimenti potranno essere valutati soltanto al termine degli accertamenti da parte degli enti competenti.