Finisce con l'auto contro un pilone dell'imbocco della Statale 268 e muore

stava percorrendo la strada insieme alla moglie quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Argine, a Napoli, dove un uomo di 81 anni residente a Volla ha perso la vita dopo essere finito con la propria auto contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della strada statale 162 proprio all'imbocco della Statale 268. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo la strada insieme alla moglie quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi violentemente contro la struttura in cemento. Non è escluso che all’origine dell’incidente possa esserci stato un improvviso malore che avrebbe colpito il conducente mentre era alla guida.L’impatto è stato particolarmente violento. Immediatamente sono scattati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nonostante le cure dei sanitari, le sue condizioni si sono aggravate e l’81enne è deceduto nella serata.La moglie, che viaggiava con lui, ha riportato soltanto ferite lievi e non sarebbe in pericolo di vita.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Unità operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Gli investigatori hanno raccolto gli elementi utili per chiarire se la perdita di controllo della vettura sia stata provocata da un malore o da altre circostanze.Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dell’automobile per consentire gli accertamenti tecnici sul mezzo. È stata inoltre disposta l’autopsia sulla salma dell’anziano, esame che potrà fornire ulteriori indicazioni sulle cause del decesso.