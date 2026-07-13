Treni della Circumvesuviana fermi per riscaldamento anomalo

inevitabili ripercussioni per centinaia di viaggiatori in attesa nelle stazioni lungo le tratte vesuviane

Disagi nella tarda mattinata per i pendolari della Circumvesuviana. La circolazione ferroviaria sulle linee vesuviane è rimasta completamente ferma per circa un'ora e mezza a causa di un problema tecnico che ha interessato i sistemi di sicurezza dell'infrastruttura. Intorno alle 11.30 l'Eav, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico della Regione Campania, ha comunicato l'interruzione del servizio spiegando che il blocco era stato causato da "un problema tecnico e da un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici a servizio delle tecnologie che regolano la sicurezza del sistema ferroviario".



Per motivi precauzionali è stato quindi disposto lo stop della circolazione, con inevitabili ripercussioni per centinaia di viaggiatori in attesa nelle stazioni lungo le tratte vesuviane.



I tecnici dell'azienda sono intervenuti immediatamente per individuare e risolvere il guasto. Al termine delle verifiche e dopo il completamento degli interventi necessari, intorno alle 13 l'Eav ha annunciato il ripristino della regolare circolazione.



L'azienda ha confermato che il servizio è ripreso normalmente su tutte le linee vesuviane, consentendo il graduale ritorno alla normalità dopo circa novanta minuti di stop.