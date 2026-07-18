Tredicenne colpito da una pietra in testa, arriva l'elisoccorso

Considerata la delicatezza del quadro clinico, i medici hanno deciso di disporre il trasferimento in elisoccorso verso un ospedale di Napoli

Momenti di apprensione nel Cilento per un ragazzo di 13 anni che è stato ricoverato d'urgenza dopo aver riportato un grave trauma cranico. Il giovane, dopo essere stato soccorso e stabilizzato all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera di Napoli per essere sottoposto a ulteriori accertamenti e ricevere cure specialistiche. Secondo le prime informazioni disponibili, il tredicenne sarebbe stato colpito alla testa da una pietra. Al momento non sono ancora chiare le circostanze dell'accaduto e resta da accertare se si sia trattato di un incidente o di un episodio di diversa natura.



Dopo l'allarme, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove il personale sanitario ha effettuato i primi esami diagnostici per valutare l'entità del trauma cranico.



Considerata la delicatezza del quadro clinico, i medici hanno deciso di disporre il trasferimento in elisoccorso verso un ospedale di Napoli dotato di reparti specialistici, così da garantire al giovane tutte le cure necessarie e approfondire gli accertamenti.



Le condizioni del tredicenne sono ora monitorate dai sanitari della struttura partenopea, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e chiarire come il ragazzo sia stato colpito dalla pietra.



Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sia sulle sue condizioni di salute sia sulle circostanze che hanno portato al ferimento.