Travolto da furgone mentre va in bici: morto sul colpo

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione

Una vittima, un ferito e un’intera comunità nuovamente scossa da un grave incidente stradale che riaccende il dibattito sulla sicurezza di uno degli snodi viari più critici di Portico di Caserta. La tragedia si è verificata nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle 12, in via San Giovanni, nei pressi della rotatoria che collega la zona industriale con l’area della palestra all’aperto, un punto già noto per il traffico intenso e le criticità della circolazione.A perdere la vita è stato un giovane uomo di 31 anni, Adeel Syed, di origini pakistane, residente in corso Vittoria 131. Il 31enne è rimasto coinvolto in un violento impatto che non gli ha lasciato scampo. Nello stesso incidente è rimasto ferito un altro cittadino straniero, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale: secondo le prime informazioni mediche non sarebbe in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, i due uomini stavano percorrendo la stessa area ma su mezzi diversi: uno in sella a un ciclomotore Piaggio Ciao, l’altro su una bicicletta elettrica. Entrambi sarebbero arrivati da via Europa e avrebbero poi imboccato la svolta a destra verso via San Giovanni, proprio nel tratto in cui si è consumato lo schianto. In quel momento è sopraggiunto un furgone Iveco bianco, in transito lungo la carreggiata, con cui si è verificato l’impatto che si è rivelato fatale.L’urto è stato particolarmente violento. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato, prestando i primi soccorsi e allertando il numero di emergenza. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul 31enne, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile: le gravi lesioni riportate non hanno lasciato possibilità di intervento.L’altro ferito è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Il conducente del furgone, sotto choc per quanto accaduto, è stato a sua volta sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine previsti in questi casi.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coordinati dal capitano Vincenzo Del Latte. I militari hanno messo in sicurezza l’area, deviato il traffico e avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Le indagini sono in corso e dovranno chiarire se all’origine dell’impatto possano esserci stati fattori come l’eccesso di velocità, una mancata precedenza o eventuali distrazioni alla guida.