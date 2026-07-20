Traffico di cocaina da Napoli alle località di vacanza, 6 arresti

Al centro dell’attività investigativa vi sarebbe stato un sistema organizzato di approvvigionamento e distribuzione di cocaina

Dalle prime ore della mattinata odierna è scattata una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, di numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti.L’indagine, sviluppata nel corso del 2023 dalla Tenenza Carabinieri di Gaeta con il supporto della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia, ha permesso di ricostruire una fitta rete di rapporti tra gli indagati e di delineare le modalità operative di un presunto circuito criminale attivo nel territorio del sud pontino.Al centro dell’attività investigativa vi sarebbe stato un sistema organizzato di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, con canali di rifornimento individuati nell’area metropolitana di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni degli indagati avrebbero svolto il ruolo di “staffetta”, occupandosi del trasporto della droga dal territorio partenopeo fino a Gaeta, dove sarebbe stata successivamente organizzata la distribuzione agli acquirenti.Le indagini hanno consentito di documentare numerosi episodi di spaccio, principalmente nei comuni di Gaeta e nelle località limitrofe, attraverso una rete consolidata di contatti e modalità operative studiate per rendere più difficoltosi i controlli delle forze dell’ordine.Fondamentale per gli investigatori è stato il ricorso a sofisticati strumenti di ricerca della prova, tra cui intercettazioni, attività di osservazione, controllo e pedinamento, oltre a sistemi di videoripresa. Un complesso apparato investigativo che ha permesso di monitorare nel tempo i movimenti degli indagati, i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti e le modalità di cessione della sostanza stupefacente.L’attività ha interessato complessivamente quindici persone, nei confronti delle quali sono stati raccolti elementi investigativi relativi ai fatti contestati. Al termine delle verifiche, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei indagati, mentre per le altre posizioni sono state adottate le determinazioni previste nel provvedimento.Nel corso delle investigazioni non sono mancati gli interventi operativi sul territorio. I Carabinieri hanno infatti eseguito quattro arresti in flagranza di reato e sequestrato complessivamente circa 250 grammi di cocaina, quantitativo sottoposto a sequestro penale e considerato un importante riscontro alle risultanze investigative raccolte attraverso le attività tecniche.Le misure disposte dall’autorità giudiziaria riguardano:A.T., classe 1967 – obbligo di dimora; G.T., classe 1991 – obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; G.T., classe 1990 – obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; M.T., classe 1996 – obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; D.O., classe 1982 – obbligo di dimora; S.M., classe 1970 – obbligo di dimora.L’operazione rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa condotta dai militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta e della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Formia, confermando l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.Un’azione che ha unito tecniche investigative avanzate, controllo del territorio e attività preventiva, con l’obiettivo di interrompere i canali di approvvigionamento della droga e contrastare la diffusione dello spaccio nel comprensorio del sud pontino.