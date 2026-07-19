Colpito alla testa con un tirapugni, 17enne in codice rosso

Le sue condizioni hanno richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri che si trovavano in servizio di pattuglia nella zona

Una serata di divertimento si è trasformata in un dramma nella notte a Gallipoli, dove un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito all'esterno di una nota discoteca. Il giovane, originario della provincia di Potenza e in vacanza nel Salento, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato all'interno del locale, dove sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra il 17enne e un gruppo di altri giovani. La discussione sarebbe poi proseguita all'esterno della discoteca, degenerando in una violenta aggressione.



Il ragazzo sarebbe stato colpito più volte alla testa e all'addome, probabilmente con un tirapugni, riportando ferite molto gravi. Le sue condizioni hanno richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri che si trovavano in servizio di pattuglia nella zona.



Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove è stato ricoverato e resta sotto stretta osservazione medica.



Sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, identificare tutti i partecipanti all'aggressione e accertare le responsabilità. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti.