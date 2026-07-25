Torna la rapina con i ratti lanciati in auto

L'invito resta quello di mantenere alta l'attenzione durante la guida

Un nuovo allarme sta facendo rapidamente il giro dei social network e riguarda l'Asse Mediano, una delle arterie stradali più trafficate della Campania. Nelle ultime ore, diversi video pubblicati su TikTok e condivisi migliaia di volte raccontano di una presunta tecnica utilizzata dai rapinatori per impossessarsi delle automobili: usare dei topi per costringere gli automobilisti ad abbandonare il veicolo. Secondo quanto viene mostrato e raccontato nei filmati, i malviventi attenderebbero il momento giusto, individuando preferibilmente auto con i finestrini abbassati. A quel punto lancerebbero all'interno dell'abitacolo uno o più grossi roditori, provocando il panico tra i passeggeri. La reazione, soprattutto per chi soffre di una forte paura dei topi, sarebbe istintiva: frenare bruscamente, fermare l'auto e uscire il più velocemente possibile.



È proprio in quei pochi istanti, secondo la ricostruzione diffusa online, che entrerebbero in azione i complici. Uno dei rapinatori salirebbe immediatamente sull'auto rimasta incustodita e si allontanerebbe a tutta velocità, lasciando la vittima sotto shock e senza il proprio veicolo. Una dinamica che, se fosse reale, rappresenterebbe un metodo tanto insolito quanto inquietante.



La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, dove migliaia di utenti si stanno dividendo tra chi sostiene di aver sentito racconti simili e chi, invece, invita alla massima prudenza prima di dare credito a contenuti virali. In molti parlano di "pantegane" o di grossi ratti utilizzati come arma per creare scompiglio, ma al momento mancano elementi concreti che possano confermare l'effettiva diffusione di questo presunto modus operandi.



Ed è proprio questo il punto cruciale della vicenda. Tra commissariati di Polizia e stazioni dei Carabinieri non risultano, almeno finora, denunce ufficiali che attestino rapine messe a segno con questa tecnica. L'assenza di segnalazioni formali alimenta inevitabilmente i dubbi sull'autenticità della storia, che potrebbe essere l'ennesima fake news nata sul web e amplificata dalla velocità con cui i contenuti diventano virali.



Negli ultimi anni, infatti, i social hanno spesso contribuito alla diffusione di presunti allarmi che, una volta verificati, si sono rivelati infondati o privi di riscontri. Video, racconti e testimonianze non sempre verificabili riescono comunque a raggiungere milioni di visualizzazioni in poche ore, alimentando paure e preoccupazioni tra gli utenti.



Per questo motivo è fondamentale distinguere tra le segnalazioni documentate e le semplici voci che circolano online. Al momento non esistono conferme ufficiali da parte delle forze dell'ordine sull'esistenza di una banda che utilizzi topi per compiere rapine lungo l'Asse Mediano. L'invito resta quindi quello di mantenere alta l'attenzione durante la guida, adottare le normali precauzioni di sicurezza e verificare sempre l'attendibilità delle informazioni prima di condividerle.



L'episodio, vero o presunto che sia, dimostra ancora una volta quanto sia facile, nell'era dei social, trasformare un racconto non verificato in un caso nazionale. Tra paura, curiosità e ricerca di visualizzazioni, il confine tra cronaca e viralità diventa sempre più sottile.