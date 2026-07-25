Grosso incendio nella perla del Sud, bagnanti e residenti in fuga

L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza

Un vasto incendio ha seminato paura lungo il litorale nord di Gallipoli, interessando l'area compresa tra Padula Bianca e Rivabella. Le fiamme, sviluppatesi in una zona ricca di vegetazione, hanno trovato terreno favorevole a causa del forte vento, che in pochi minuti ha trasformato il rogo in un'emergenza di vaste proporzioni. Il fuoco si è propagato con estrema rapidità, avanzando verso le spiagge affollate di turisti e residenti, costringendo numerose persone ad allontanarsi in fretta dagli arenili. Momenti di forte tensione si sono vissuti anche nei pressi dei parcheggi, delle abitazioni e di alcune attività commerciali e strutture ricettive, minacciate dall'avanzata delle fiamme.Sul posto è stato immediatamente attivato un massiccio dispositivo di emergenza. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, insieme alle squadre della Protezione Civile e agli operatori dell'antincendio boschivo, stanno lavorando senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco e impedire che possa raggiungere edifici, ristoranti e altre strutture presenti nella zona. Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente difficili a causa delle forti raffiche di vento, che alimentano continuamente il rogo e ne favoriscono la propagazione verso nuove aree.L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. La nube si è rapidamente estesa, riducendo la visibilità persino lungo la Strada Statale 101 e rendendo l'aria pesante e difficilmente respirabile nelle aree più vicine al fronte delle fiamme. Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona e a lasciare libero il passaggio ai mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni.La situazione ha provocato momenti di apprensione tra bagnanti e residenti. Molte persone hanno lasciato in fretta la spiaggia, mentre altre hanno preferito abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni e le strutture ricettive per motivi di sicurezza. Alcuni turisti hanno persino preparato i bagagli, scegliendo di lasciare la località nel timore che l'emergenza possa aggravarsi nelle prossime ore.Le fiamme, alte diversi metri, continuano infatti ad avanzare in alcuni punti della vegetazione, alimentate dalle condizioni meteo sfavorevoli. I soccorritori stanno concentrando i loro sforzi per proteggere le aree più esposte e limitare i danni, operando in una vera e propria corsa contro il tempo. Ogni cambio di direzione del vento rischia di modificare il fronte dell'incendio, rendendo ancora più complesse le attività di contenimento.Al momento non si segnalano informazioni ufficiali su eventuali feriti, mentre resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che continuano a monitorare l'evolversi della situazione. L'intera area resta sotto stretta osservazione e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono senza interruzione, con l'obiettivo di riportare al più presto sotto controllo un incendio che ha trasformato una tranquilla giornata estiva in ore di paura e forte preoccupazione per residenti e vacanzieri.