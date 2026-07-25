Tirocinante segregata dall'ostetrica dopo un diverbio in sala parto

Al momento, la contestazione rappresenta esclusivamente un'ipotesi accusatoria che dovrà essere verificata

Una presunta segregazione all'interno di una sala parto e un clima di forte tensione nel rapporto tra tutor e studentesse tirocinanti. Sono i fatti al centro di una denuncia presentata alle autorità competenti e che riguarda il reparto di Ginecologia e Ostetricia di un'azienda ospedaliera universitaria di Napoli. La vicenda è ora al vaglio degli organi competenti, che dovranno accertare quanto realmente accaduto e verificare eventuali responsabilità. A darne notizia è Nessuno tocchi Ippocrate.La presunta segregazione durante il tirocinioSecondo quanto denunciato, l'episodio si sarebbe verificato all'interno della sala parto, dove una tutor ostetrica avrebbe trattenuto contro la sua volontà una studentessa tirocinante all'interno di una stanza, impedendole di uscire per oltre un'ora.Il presunto episodio sarebbe nato dopo un acceso diverbio tra le due, scaturito, secondo le prime ricostruzioni, per motivi ritenuti futili.La giovane avrebbe poi deciso di formalizzare quanto accaduto, presentando una denuncia alle autorità e segnalando l'episodio anche ai vertici del dipartimento universitario e della struttura sanitaria.Al momento, la contestazione rappresenta esclusivamente un'ipotesi accusatoria che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.Le altre segnalazioni sul clima nel repartoLa denuncia non riguarderebbe soltanto il presunto episodio di segregazione.Secondo quanto emerso, sarebbero state segnalate anche ulteriori criticità relative ai rapporti tra alcune tutor e le studentesse impegnate nel percorso formativo.In particolare, un'altra tutor ostetrica avrebbe contattato telefonicamente la madre di una diversa tirocinante, esprimendo un giudizio negativo sulle capacità professionali della studentessa e invitandola a valutare l'interruzione del percorso di studi.Un comportamento che, secondo le segnalazioni, avrebbe suscitato perplessità per le modalità con cui sarebbe stato gestito il rapporto con la famiglia della tirocinante.Indagini in corsoLa vicenda è ora all'attenzione delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione i fatti e ad accertare se vi siano profili di rilevanza penale o disciplinare.Nel frattempo, saranno valutate anche le segnalazioni relative al clima lavorativo e formativo all'interno del reparto, al fine di verificare l'eventuale esistenza di comportamenti non conformi nei confronti delle studentesse impegnate nel tirocinio.Allo stato attuale non risultano provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte e le accuse dovranno essere accertate nel corso delle indagini, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.