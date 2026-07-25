Tir in fiamme sulla Statale 7Bis

Le fiamme hanno coinvolto il veicolo e parte del carico trasportato, che è finito sulla carreggiata causando ulteriori difficoltà alla viabilità

Paura e disagi sulla strada statale 7 Bis "di Terra di Lavoro", dove la circolazione è stata temporaneamente interrotta a causa dell'incendio di un mezzo pesante. L'emergenza si è verificata nel territorio di Acerra, in provincia di Napoli, provocando il blocco del traffico in direzione Avellino. Secondo quanto comunicato, il camion ha preso fuoco mentre percorreva la statale, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo e parte del carico trasportato, che è finito sulla carreggiata causando ulteriori difficoltà alla viabilità.



Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell'area. Presenti anche il personale Anas e le forze dell'ordine, incaricati di gestire l'emergenza, regolare il traffico e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Al momento il blocco riguarda esclusivamente la direzione verso Avellino, mentre il transito in direzione Aversa e Villa Literno procede regolarmente. Gli operatori stanno lavorando per completare le attività necessarie alla rimozione del mezzo e alla pulizia del tratto interessato dalla dispersione del materiale sulla carreggiata.



L'incendio ha inevitabilmente provocato rallentamenti e code per gli automobilisti in viaggio nella zona, una delle arterie utilizzate quotidianamente da migliaia di pendolari e mezzi commerciali.



Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni del personale presente sul posto, in attesa della completa riapertura della strada statale in direzione Avellino.