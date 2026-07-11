Tir giù dalla Statale, muore il camionista

Le gravissime lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un autotrasportatore di 50 anni nella notte lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera Centro. La vittima, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, era alla guida di un camion che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada precipitando da un cavalcavia. L'allarme è scattato nelle ore notturne, quando diversi automobilisti hanno segnalato il grave incidente avvenuto all'ingresso della città dei Sassi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno tentato di prestare assistenza al conducente. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, per il camionista non c'era ormai più nulla da fare. Le gravissime lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero del mezzo pesante e nella messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.



Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il camion a uscire dalla carreggiata e a precipitare dal cavalcavia. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per accertare se all'origine dell'incidente vi siano stati un malore del conducente, un guasto meccanico o altri fattori.



Le operazioni di soccorso e di recupero dell'automezzo si sono protratte per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo la Statale 7. Il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni fino al completamento degli interventi e al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.



L'ennesimo incidente mortale sulle strade italiane riaccende l'attenzione sulla sicurezza della circolazione, in particolare lungo le principali arterie percorse quotidianamente da mezzi pesanti e autotrasportatori.