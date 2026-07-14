Tir esce fuori strada e si ribalta in autostrada verso Napoli

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori del 118 e il personale di Autostrade

Incidente questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli. Il sinistro si è verificato intorno alle 10, all’altezza del chilometro 638.700. Per cause ancora in corso di accertamento, il camion ha perso stabilità finendo ribaltato sulla carreggiata. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.Secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di assistenza, nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione del mezzo pesante.L’incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla circolazione autostradale. Nel tratto interessato si è formata una coda di circa un chilometro tra i caselli di Frosinone e Ceprano, con rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Napoli.Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del camion.