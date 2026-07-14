Tir carico di bottiglie d'acqua in fiamme sull'A1 in Campania

La situazione ha richiesto un intervento particolarmente impegnativo da parte dei soccorritori

Momenti di paura lungo l’autostrada A1, dove un autoarticolato è stato interessato da un violento incendio dopo essere uscito autonomamente dalla carreggiata. L’allarme è ieri scattato alle ore 17:30 al chilometro 717 dell’autostrada, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale del Comando, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo pesante.



Il camion trasportava un carico di bottiglie d’acqua e, dopo la fuoriuscita dalla carreggiata, è stato rapidamente avvolto dal rogo. La situazione ha richiesto un intervento particolarmente impegnativo da parte dei soccorritori, anche per la necessità di evitare la propagazione dell’incendio ad altre parti del veicolo e garantire la sicurezza dell’area circostante.



A supporto della squadra intervenuta è arrivata anche un’autobotte dei vigili del fuoco, indispensabile per assicurare una maggiore disponibilità di acqua durante le operazioni. Per completare lo spegnimento e avere ragione delle fiamme è stato inoltre necessario utilizzare liquido schiumogeno, in grado di soffocare il rogo e accelerare il raffreddamento delle parti coinvolte.



Le operazioni dei caschi rossi si sono concentrate sulla completa estinzione dell’incendio e sulla successiva messa in sicurezza del mezzo e della zona interessata dall’evento.



Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire per quali motivi l’autoarticolato sia uscito dalla carreggiata prima di prendere fuoco. Al momento non sono state rese note eventuali conseguenze per il conducente o per altri utenti della strada.