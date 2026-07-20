Ticket da pagare per chi non si presenta alle visite programmate

"La mancata disdetta rappresenta un problema non solo organizzativo, ma anche di equità nei confronti di chi è costretto ad attendere tempi più lunghi"

Ridurre le liste d’attesa nella sanità campana passa anche dalla responsabilità dei cittadini. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, intervenuto a Palazzo Santa Lucia a Napoli in occasione della presentazione del nuovo programma regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale. Il governatore ha posto l’attenzione sul fenomeno delle visite e degli esami prenotati e poi non effettuati senza alcuna comunicazione preventiva. Un comportamento che, secondo Fico, contribuisce ad appesantire ulteriormente un sistema già sotto pressione, sottraendo disponibilità ad altri pazienti che potrebbero usufruire di quegli stessi appuntamenti.



«Dobbiamo essere tutti responsabili al fine di ridurre le liste d’attesa – ha spiegato il presidente della Regione –. Se si prenota una visita o un esame e non si avverte che non si va, si ingolfano inutilmente liste d’attesa che sono già ingolfate».



Fico ha sottolineato come la mancata disdetta rappresenti un problema non solo organizzativo, ma anche di equità nei confronti di chi è costretto ad attendere tempi più lunghi per ricevere una prestazione sanitaria. «È un fenomeno che va assolutamente combattuto – ha aggiunto – perché non è giusto per le altre persone che devono aspettare di più quando qualcuno ha già risolto il problema o ha semplicemente deciso di non presentarsi».



Per agevolare i cittadini nella cancellazione degli appuntamenti, la Regione ricorda la possibilità di disdire una prenotazione attraverso gli strumenti digitali disponibili, tra cui l’app regionale, oppure tramite il Cup telefonico.



Il presidente ha annunciato anche l’avvio di una nuova campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sull’obbligo di comunicare l’assenza a una visita o a un esame già fissato. L’obiettivo è rendere più efficiente il sistema e recuperare posti disponibili nelle agende sanitarie.



Fico ha inoltre ribadito che, in caso di mancata presentazione senza disdetta, il ticket può comunque essere richiesto. «Se tu non vai, ingolfi la lista, non puoi poi non pagare il ticket», ha dichiarato, precisando che tale principio non deriva esclusivamente da una scelta regionale, ma anche dalle indicazioni della Corte dei Conti, che sta monitorando il fenomeno insieme alle istituzioni locali.



«La Regione deve fare la propria parte – ha concluso Fico – ma anche i cittadini devono dare una mano. È una collaborazione necessaria per migliorare il funzionamento della sanità e garantire un accesso più rapido alle prestazioni».