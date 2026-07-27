Terribile attracco in Costiera con la passerella che si spezza

La manovra, già resa complessa dal mare mosso, è stata complicata ulteriormente dalla forza delle onde

Momenti di forte tensione a Positano, dove le condizioni meteo-marine avverse hanno trasformato un normale attracco turistico in una situazione di grande difficoltà. La furia delle onde ha messo a dura prova le manovre di una motonave impegnata nel trasporto passeggeri lungo la Costiera Amalfitana. Le immagini dell’episodio, pubblicate da David Hughes sulla propria pagina Facebook, hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrando la sequenza dei momenti più concitati vissuti sul molo d’imbarco.



Nel video si vede l’imbarcazione mentre tenta di completare le operazioni di ormeggio. La manovra, già resa complessa dal mare mosso, è stata complicata ulteriormente dalla forza delle onde, che hanno iniziato a spingere con violenza la poppa della nave verso la banchina.



I continui colpi dei cavalloni hanno reso instabile l’attracco e, durante i tentativi di avvicinamento, la passerella utilizzata per consentire la salita e la discesa dei passeggeri è stata colpita e danneggiata, fino a spezzarsi. La struttura mobile è diventata così inutilizzabile, impedendo il normale passaggio in sicurezza.



La scena ha generato momenti di paura tra i turisti presenti sul molo. Le immagini mostrano l’acqua che supera la banchina e investe le persone in attesa, costrette ad allontanarsi rapidamente per evitare le violente ondate e il rischio di essere trascinate in mare.



Nonostante il forte spavento e i danni riportati dalla passerella, l’episodio si è concluso senza conseguenze per i presenti. Non risultano infatti persone ferite tra i passeggeri, i turisti sul molo e l’equipaggio dell’imbarcazione.



L’accaduto ha però riportato l’attenzione sul tema della sicurezza degli approdi turistici della Costiera Amalfitana, soprattutto in presenza di improvvisi peggioramenti delle condizioni del mare. In situazioni caratterizzate da forte moto ondoso, infatti, anche le operazioni di attracco più comuni possono diventare particolarmente complesse e rischiose.