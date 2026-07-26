Auto con quattro persone si ribalta sulla Salerno-Reggio

Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti e formazione di code, con disagi per gli automobilisti in transito

Momenti di paura lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, dove un incidente stradale ha provocato il ferimento di quattro persone e pesanti rallentamenti alla circolazione. Lo schianto si è verificato sulla carreggiata nord, poco dopo lo svincolo di Eboli, in direzione Battipaglia. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni raccolte, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti diversi veicoli, con quattro persone che hanno riportato ferite di varia entità e hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori.Sul posto si è rapidamente attivata una macchina dei soccorsi. Sono intervenuti i volontari della Vopi, della Croce Rossa e della Croce Verde, insieme al personale sanitario del 118, impegnato nelle operazioni di assistenza e stabilizzazione dei feriti direttamente sul luogo del sinistro.Dopo le prime cure, le persone coinvolte sono state trasferite presso le strutture ospedaliere della zona per ulteriori controlli e accertamenti clinici. Al momento non sono state rese note informazioni sulle loro condizioni, mentre proseguono le verifiche mediche.L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità autostradale. Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti e formazione di code, con disagi per gli automobilisti in transito. Il personale incaricato ha lavorato per gestire il traffico e consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio dell'incidente.