Moto in contromano colpisce bimbo in villetta

Il piccolo è stato colpito alla testa e al volto, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari

Momenti di paura nel pomeriggio ad Acerra, dove un grave incidente ha coinvolto un bambino all’interno del parco giochi di via Gravina, sfiorando la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, ancora basate sulle testimonianze dei residenti e sulle segnalazioni diffuse anche attraverso i social, un motociclo avrebbe imboccato l’area in contromano e a forte velocità, perdendo improvvisamente il controllo e finendo la sua corsa all’interno dello spazio verde frequentato da famiglie e bambini.



Nell’impatto il mezzo avrebbe travolto un bambino che stava giocando nel parco. Il piccolo è stato colpito alla testa e al volto, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Gli accertamenti medici hanno escluso il pericolo di vita. Un secondo bambino presente nell’area è rimasto illeso.



Dopo l’urto, i due giovani che si trovavano a bordo della moto si sarebbero allontanati a piedi, lasciando il mezzo sul posto senza prestare soccorso. La dinamica e la fuga sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle eventuali telecamere presenti nella zona per risalire ai responsabili.



L’episodio ha provocato forte allarme tra i residenti, che hanno denunciato anche le condizioni di sicurezza dell’area, situata nei pressi di una scuola dell’infanzia e priva di adeguate barriere fisiche o sistemi di protezione contro l’accesso dei veicoli.



Sul caso è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica e ha chiesto interventi urgenti per mettere in sicurezza il parco e rafforzare i controlli sul territorio.



Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili della fuga dopo l’incidente.