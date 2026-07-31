Terremoto molto forte avvertito a Napoli e provincia

persone in strada e blackout in alcune zone

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera nell'area dei Campi Flegrei e in gran parte della città di Napoli, provocando paura tra la popolazione. Il sisma è stato percepito distintamente in numerosi quartieri del capoluogo e nei comuni dell'area flegrea, spingendo molte persone a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada. Secondo le prime informazioni, la magnitudo sarebbe compresa tra 3.7 e 4.2, ma il dato è ancora in fase di verifica da parte degli enti preposti.



Ad Arco Felice, lungo il litorale, alcuni testimoni hanno segnalato il sollevarsi di polveroni isolati sulla spiaggia subito dopo la scossa.



In alcune zone di Napoli, tra cui il quartiere di Fuorigrotta, sono stati inoltre segnalati blackout e interruzioni della corrente elettrica.



Si tratterebbe di una delle scosse più intense registrate nell'ambito dell'attuale crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Al momento non risultano notizie ufficiali su eventuali danni a persone o edifici. Le autorità e i tecnici competenti sono al lavoro per effettuare tutte le verifiche necessarie.