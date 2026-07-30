Sull'A2 il sistema che calcola tempo di percorrenza, e che multa

Vergilius effettua un controllo sul comportamento degli automobilisti lungo un intero percorso

Torna operativo il sistema Vergilius lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno nuovamente attivati i dispositivi per il controllo della velocità media dei veicoli nel tratto compreso tra gli svincoli di Padula-Buonabitacolo e Salerno, in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione del sistema segna la fine di un lungo periodo di sospensione durante il quale il controllo elettronico della velocità media non era stato operativo a causa di una serie di problematiche, tra aspetti tecnici e questioni di natura amministrativa e legale che avevano determinato lo stop del servizio.



Come funziona il sistema Vergilius



A differenza dei tradizionali autovelox, che rilevano la velocità istantanea in un preciso punto della strada, Vergilius effettua un controllo sul comportamento degli automobilisti lungo un intero percorso.



Il sistema registra il passaggio dei veicoli attraverso due o più portali di rilevazione e calcola la velocità media mantenuta nel tratto interessato, confrontandola con i limiti previsti dal Codice della strada.



Se il tempo impiegato per percorrere la distanza tra i due punti risulta inferiore a quello consentito, significa che il veicolo ha viaggiato a una velocità superiore ai limiti: in questo caso può scattare la contestazione dell'infrazione.



Tornano le sanzioni per chi supera i limiti



Con la riattivazione del servizio, gli automobilisti che percorreranno il tratto controllato dovranno quindi prestare particolare attenzione alla velocità mantenuta durante tutto il percorso e non soltanto in prossimità dei singoli punti di rilevazione.



In caso di violazione, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, comprese, nei casi stabiliti dalla legge, le decurtazioni dei punti dalla patente.



Un controllo pensato per la sicurezza



Il ritorno in funzione di Vergilius rientra nelle attività di monitoraggio della rete autostradale finalizzate alla riduzione degli incidenti e al miglioramento della sicurezza stradale.



Il tratto dell'A2 compreso tra Salerno e il Vallo di Diano è infatti caratterizzato da un intenso flusso di traffico, soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta il numero di veicoli diretti verso le località turistiche della Campania e della Calabria.



L'obiettivo del sistema non è soltanto sanzionare le violazioni, ma favorire una guida più prudente e il rispetto dei limiti di velocità lungo un'arteria strategica per gli spostamenti nel Mezzogiorno.



Gli automobilisti che percorrono la tratta dovranno quindi considerare nuovamente attivo il controllo della velocità media e adeguare la propria condotta di guida alle condizioni della strada e ai limiti indicati dalla segnaletica.