Terremoto: crolli, treni fermi e blackout. Uomo si lancia dal balcone per fuggire

il cinema The Space ha disposto l'evacuazione delle sale durante la scossa, mentre la viabilità ha subito forti rallentamenti

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera nell'area dei Campi Flegrei e in gran parte della città di Napoli, provocando momenti di paura tra la popolazione. Il sisma è stato percepito distintamente nei comuni flegrei e in numerosi quartieri del capoluogo, spingendo molte persone a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada. Secondo le prime rilevazioni, l'epicentro è stato localizzato nell'area della Solfatara, a una profondità di circa 3 chilometri. Dopo l'evento principale è stato registrato uno sciame sismico, tuttora monitorato dall'Osservatorio Vesuviano e dall'INGV.Ad Arco Felice alcuni testimoni hanno segnalato il sollevarsi di polveroni lungo la spiaggia e, nelle vicinanze del passaggio a livello, si registrano i primi danni a strutture. A Pozzuoli sono in corso verifiche per accertare l'entità delle conseguenze del sisma.In diverse zone della città, tra cui Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, sono stati segnalati blackout e interruzioni dell'energia elettrica. A causa della mancanza di corrente, alcuni ascensori sono rimasti bloccati: in via Marco Polo, nella zona di Cavalleggeri d'Aosta, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare una persona rimasta intrappolata.Per consentire i controlli di sicurezza sulle infrastrutture, è stata temporaneamente sospesa la circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea. Anche la Linea 1 della metropolitana è stata chiusa per consentire le verifiche tecniche, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Villa Literno–San Giovanni Barra.Nel quartiere di Fuorigrotta, il cinema The Space ha disposto l'evacuazione delle sale durante la scossa, mentre la viabilità ha subito forti rallentamenti, con traffico intenso soprattutto nell'area di Pozzuoli e lungo via Campana.Tra gli episodi segnalati anche quello avvenuto a Marano, dove un uomo, spaventato dal terremoto, si sarebbe lanciato dal balcone. Le sue condizioni sono al vaglio delle autorità.Al momento non risultano informazioni ufficiali su vittime. Le autorità, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco stanno effettuando sopralluoghi e verifiche su edifici e infrastrutture per accertare eventuali danni.