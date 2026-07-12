Terremoto all'alba in Campania, superata magnitudo 3

Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, né risultano richieste di intervento legate a particolari criticità

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata in Campania, tornando a far scattare l'attenzione tra i residenti dell'entroterra. Il sisma, avvertito in diversi comuni del Sannio e dell'Irpinia, è stato percepito chiaramente da numerosi cittadini, soprattutto da chi si trovava ai piani alti degli edifici. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata alle 4.56 di questa mattina e ha avuto una magnitudo di 3.3. L'epicentro è stato localizzato nel territorio del comune di Apice, in provincia di Benevento, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 13 chilometri.



Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in numerosi centri dell'Irpinia, dove alcuni residenti hanno riferito di aver percepito un breve ma netto tremore. In molti, svegliati nel cuore della notte, hanno condiviso sui social le proprie testimonianze, raccontando di aver sentito vibrare porte, finestre e suppellettili.



Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, né risultano richieste di intervento legate a particolari criticità. Le autorità continuano comunque a monitorare la situazione, mentre i tecnici seguono l'evoluzione dello sciame sismico per verificare l'eventuale registrazione di ulteriori eventi.



L'area interessata dal terremoto rientra in una zona caratterizzata da una significativa attività sismica, dove episodi di questo tipo non sono rari. Proprio per questo motivo, ogni evento viene costantemente monitorato dalla rete di sorveglianza dell'INGV, che aggiorna in tempo reale i dati relativi a magnitudo, profondità ed epicentro dei terremoti registrati sul territorio nazionale.



La scossa di questa mattina, pur avendo provocato comprensibile apprensione tra la popolazione, non avrebbe avuto conseguenze rilevanti. Le verifiche proseguono comunque per escludere eventuali criticità e garantire il costante monitoraggio dell'area interessata dal sisma.